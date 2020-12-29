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Чи може роботодавець змінювати
умови оплати праці під...

Чи може роботодавець змінювати умови оплати праці під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:06

Чи може роботодавець змінювати умови оплати праці під...

Пропонуємо до обговорення:
При укладанні працівником трудового договору роботодавець доводить до його відома умови оплати праці і розміри виплати зарплати.

Дивися повний текст Чи може роботодавець змінювати умови оплати праці під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:06

блін.... эти новости о сферическом коне в вакуме !!! не нравиться- досвидание ! что значит может не может ? хочет\ не хочет . Как хочет так и меняет без каких либо дополнительных условий . При чем тут карантин . В комерческих частных фирмах всегда так. Да и в государственных если ты не судья или прокурор точно так же .
yama
 
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