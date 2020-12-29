При укладанні працівником трудового договору роботодавець доводить до його відома умови оплати праці і розміри виплати зарплати.
Дивися повний текст Чи може роботодавець змінювати умови оплати праці під час карантину.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:06
Чи може роботодавець змінювати умови оплати праці під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може роботодавець змінювати умови оплати праці під час карантину.
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:06
блін.... эти новости о сферическом коне в вакуме !!! не нравиться- досвидание ! что значит может не может ? хочет\ не хочет . Как хочет так и меняет без каких либо дополнительных условий . При чем тут карантин . В комерческих частных фирмах всегда так. Да и в государственных если ты не судья или прокурор точно так же .
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