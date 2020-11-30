В японській Осаці відкрився перший шоурум компанії Aspark, яка розпочала продаж електричного гіперкара Owl.
Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10
Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...
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Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10
Запас хода составляет 450 километров.
на какой скорости ??? это существенный вопрос. Если на скорости 400 км или 200 км это одно, а если на скорости 60 то немножко другое :)
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