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Стартували продажі найшвидшого
електричного гіперкара в...

Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10

Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...

Пропонуємо до обговорення:
В японській Осаці відкрився перший шоурум компанії Aspark, яка розпочала продаж електричного гіперкара Owl.

Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10

Запас хода составляет 450 километров.

на какой скорости ??? это существенный вопрос. Если на скорости 400 км или 200 км это одно, а если на скорости 60 то немножко другое :)
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:47

Менее 2 секунд до 100 км/ч - впечатляет. Интересно, какие перегрузки испытывает сидящий в авто.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:22

  Sergei написав:Менее 2 секунд до 100 км/ч - впечатляет. Интересно, какие перегрузки испытывает сидящий в авто.

Если интересно -- что посчитать помешало? Перегрузки -- ничего особенного -- 1.4g
_hunter
 
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