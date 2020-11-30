В японській Осаці відкрився перший шоурум компанії Aspark, яка розпочала продаж електричного гіперкара Owl.
Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10
Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10
Запас хода составляет 450 километров.
на какой скорости ??? это существенный вопрос. Если на скорости 400 км или 200 км это одно, а если на скорости 60 то немножко другое :)
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:47
Менее 2 секунд до 100 км/ч - впечатляет. Интересно, какие перегрузки испытывает сидящий в авто.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:22
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:11
Тут уже мне стало интересно откуда так много. Предполагая, что ускорение постоянное (не факт, но иначе мало данных):
97 / 3.6 / 1.72 / 9.81 = 1.5969g
Это в направлении разгона. Предполагая, что мы сравниваем с 1g вертикального направления и что ускорение разгона направлено перпендикулярно вертикали (тоже, конечно, не факт ), результирующее "ускорение" (точнее, вес, делённый на массу тела) можно посчитать по теореме Пифагора и потом модуль 1g из этого вычесть, раз мы про ПЕРЕгрузки:
sqrt(sqr(1.5969) + sqr(1)) - 1 = 0.8841g
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