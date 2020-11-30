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Стартували продажі найшвидшого
електричного гіперкара в...

Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10

Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...

Пропонуємо до обговорення:
В японській Осаці відкрився перший шоурум компанії Aspark, яка розпочала продаж електричного гіперкара Owl.

Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10

Запас хода составляет 450 километров.

на какой скорости ??? это существенный вопрос. Если на скорости 400 км или 200 км это одно, а если на скорости 60 то немножко другое :)
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:47

Менее 2 секунд до 100 км/ч - впечатляет. Интересно, какие перегрузки испытывает сидящий в авто.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:22

  Sergei написав:Менее 2 секунд до 100 км/ч - впечатляет. Интересно, какие перегрузки испытывает сидящий в авто.

Если интересно -- что посчитать помешало? Перегрузки -- ничего особенного -- 1.4g
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:11

  _hunter написав:Если интересно -- что посчитать помешало? Перегрузки -- ничего особенного -- 1.4g

Тут уже мне стало интересно откуда так много. Предполагая, что ускорение постоянное (не факт, но иначе мало данных):
97 / 3.6 / 1.72 / 9.81 = 1.5969g
Это в направлении разгона. Предполагая, что мы сравниваем с 1g вертикального направления и что ускорение разгона направлено перпендикулярно вертикали (тоже, конечно, не факт :mrgreen: ), результирующее "ускорение" (точнее, вес, делённый на массу тела) можно посчитать по теореме Пифагора и потом модуль 1g из этого вычесть, раз мы про ПЕРЕгрузки:
sqrt(sqr(1.5969) + sqr(1)) - 1 = 0.8841g
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:52

a=v/t
v= 100км/год = 27,777 м/с
a= 27,777 / 1,8 = 15,43 м/с*с
Тобто майже 1,6g.
А враховуючи нерівномірність розгону то ще вище.
Достатньо серйозне прискорення для звичайної людини.
moveton
Сидячи на дивані ми не відчуваємо прискорення вільного падіння від земної гравітації, тому не зрозуміло навіщо його "додавати".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 01:24

andrijk777, я не знаю кто как, а лично я ощущаю, как диван подо мной прогибается. В школе рассказывали, что это бессердечная земная гравитация виновата. Так же, как и то, что сила, в том числе гравитационная, штука векторная и как считать равнодействующую сил. Ну а тот, кто на диване земную гравитацию не ощущает (точнее, реакцию дивана на неё), тот и силу со стороны кресла, разгоняющую до вышеупомянутой сотки, не заметит. Для такого нечувствительного субьекта и считать нечего.
moveton
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