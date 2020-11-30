Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...

Додано: Вів 19 січ, 2021 12:39

andrijk777 написав: Якщо по-іншому - ми не відчуваємо рух без прискорення. Якщо по-іншому -

Я ХЗ что такое "ощущение движения". Не слышал про такой орган у человека. Ладно, форум, конечно, финансовый, но раз вопрос всё же был задан, вернёмся в школу. Программа где-то второго года курса физики.Второй закон Ньютона: F = m*a. Простое следствие: если тело в данной системе отсчёта не ускоряется в каком-то направлении, то и сила, которая к нему прилагается, в этом направлении равна нулю.Начальный случай: машина движется равномерно (частный случай - стоит на месте). На водителя действует удельная сила притяжения к Земле в 1 кгс/кг, направленная вниз. Для того, чтобы относительно кресла ему удавалось оставаться неподвижным, кресло на него действует такой же по модулю силой, но направленной вверх. Гравитацию организм, безусловно, не замечает. Это вообще внутри организма не возможно потому, что она одинаково действует на любой атом организма (можно заметить её градиент, но это уже отдельная тема). Но организм ещё как замечает силу со стороны кресла. Если на нём стоять, то ноги устанут, если сидеть, то седалище затечёт. Чтобы проверить, что всё обстоит именно так, представим, что машина крутится по низкой околоземной орбите. Гравитация там почти не отличается от той, что на поверхности, а вот сил реакции опоры нет, потому, что кресло падает с тем же ускорением, что и водитель. Такое мы называем невесомостью и организм опять таки замечает, что пол его не плющит.Вернёмся на Землю. Машина ускоряется горизонтально с модулем ускорения 1.6g. Водителю тоже нужно сообщить такое ускорение, чтобы он из машины не вывалился, и сделать это может только кресло. Итак кресло давит на водителя снизу с удельной силой 1 кгс/кг и сзади с удельной силой 1.6 кгс/кг. Это два перпендикулярных вектора, складывая которые получаем равнодействующую удельную силу в 1.8841 кгс/кг и направленную вверх и вперёд с отклонением в arctg(1.6/1)=58°. Вот это та сила, которую ощущает водитель.Иными словами, если ещё и кресло наклонить вперёд на 58 градусов, то ощущения водителя будут идентичными тому, что он сидит в вертикально взлетающей ракете с ускорением 0.8841g. А чтобы ракете ракете развить 1.6g, ей потребуется двигатель с удельной тягой почти в два раза больше, чем этому автомобилю. Но это так, отступление.Чтобы выяснить чему при таких условиях равна перегрузка, нужно почитатьТут, каюсь, облажался. Там не вычитать, а делить на 1 кгс/кг. Я не знаю почему это называется ПЕРЕгрузкой (и да, "положительная перегрузка" в этом странном определении - это больше 1, а не нуля, как обычно), но не будем спорить с терминами. Значит 1.8841. Или увеличение своего веса на 88.41%. Это мелочи жизни даже при продолжительном действии. Про две секунды и говорить смешно. Если, конечно, в кресле сидеть. Если в середине троллейбуса стоять не держась и он начнёт горизонтально ускоряться на 1.6g, то мало не покажется.