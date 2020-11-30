В японській Осаці відкрився перший шоурум компанії Aspark, яка розпочала продаж електричного гіперкара Owl.
Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10
Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в світі (фото).
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:10
Запас хода составляет 450 километров.
на какой скорости ??? это существенный вопрос. Если на скорости 400 км или 200 км это одно, а если на скорости 60 то немножко другое :)
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:47
Менее 2 секунд до 100 км/ч - впечатляет. Интересно, какие перегрузки испытывает сидящий в авто.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:22
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:11
Тут уже мне стало интересно откуда так много. Предполагая, что ускорение постоянное (не факт, но иначе мало данных):
97 / 3.6 / 1.72 / 9.81 = 1.5969g
Это в направлении разгона. Предполагая, что мы сравниваем с 1g вертикального направления и что ускорение разгона направлено перпендикулярно вертикали (тоже, конечно, не факт ), результирующее "ускорение" (точнее, вес, делённый на массу тела) можно посчитать по теореме Пифагора и потом модуль 1g из этого вычесть, раз мы про ПЕРЕгрузки:
sqrt(sqr(1.5969) + sqr(1)) - 1 = 0.8841g
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:52
a=v/t
v= 100км/год = 27,777 м/с
a= 27,777 / 1,8 = 15,43 м/с*с
Тобто майже 1,6g.
А враховуючи нерівномірність розгону то ще вище.
Достатньо серйозне прискорення для звичайної людини.
moveton
Сидячи на дивані ми не відчуваємо прискорення вільного падіння від земної гравітації, тому не зрозуміло навіщо його "додавати".
Додано: Вів 19 січ, 2021 01:24
andrijk777, я не знаю кто как, а лично я ощущаю, как диван подо мной прогибается. В школе рассказывали, что это бессердечная земная гравитация виновата. Так же, как и то, что сила, в том числе гравитационная, штука векторная и как считать равнодействующую сил. Ну а тот, кто на диване земную гравитацию не ощущает (точнее, реакцию дивана на неё), тот и силу со стороны кресла, разгоняющую до вышеупомянутой сотки, не заметит. Для такого нечувствительного субьекта и считать нечего.
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:01
Re: Стартували продажі найшвидшого електричного гіперкара в.
Ось коли ми сідаємо(долі секунди) диван відчуває прискорення, а коли вже сіли - то ні.
Якщо по-іншому - ми не відчуваємо рух без прискорення.
А сидячи на дивані - ми не прискорюємось.
На нас діє сила тяжіння - але це дещо інше. Організм людини "звик" до сили тяжіння і не відчуває її зовсім.
Додано: Вів 19 січ, 2021 12:39
Я ХЗ что такое "ощущение движения". Не слышал про такой орган у человека. Ладно, форум, конечно, финансовый, но раз вопрос всё же был задан, вернёмся в школу. Программа где-то второго года курса физики.
Второй закон Ньютона: F = m*a. Простое следствие: если тело в данной системе отсчёта не ускоряется в каком-то направлении, то и сила, которая к нему прилагается, в этом направлении равна нулю.
Начальный случай: машина движется равномерно (частный случай - стоит на месте). На водителя действует удельная сила притяжения к Земле в 1 кгс/кг, направленная вниз. Для того, чтобы относительно кресла ему удавалось оставаться неподвижным, кресло на него действует такой же по модулю силой, но направленной вверх. Гравитацию организм, безусловно, не замечает. Это вообще внутри организма не возможно потому, что она одинаково действует на любой атом организма (можно заметить её градиент, но это уже отдельная тема). Но организм ещё как замечает силу со стороны кресла. Если на нём стоять, то ноги устанут, если сидеть, то седалище затечёт. Чтобы проверить, что всё обстоит именно так, представим, что машина крутится по низкой околоземной орбите. Гравитация там почти не отличается от той, что на поверхности, а вот сил реакции опоры нет, потому, что кресло падает с тем же ускорением, что и водитель. Такое мы называем невесомостью и организм опять таки замечает, что пол его не плющит.
Вернёмся на Землю. Машина ускоряется горизонтально с модулем ускорения 1.6g. Водителю тоже нужно сообщить такое ускорение, чтобы он из машины не вывалился, и сделать это может только кресло. Итак кресло давит на водителя снизу с удельной силой 1 кгс/кг и сзади с удельной силой 1.6 кгс/кг. Это два перпендикулярных вектора, складывая которые получаем равнодействующую удельную силу в 1.8841 кгс/кг и направленную вверх и вперёд с отклонением в arctg(1.6/1)=58°. Вот это та сила, которую ощущает водитель.
Иными словами, если ещё и кресло наклонить вперёд на 58 градусов, то ощущения водителя будут идентичными тому, что он сидит в вертикально взлетающей ракете с ускорением 0.8841g. А чтобы ракете ракете развить 1.6g, ей потребуется двигатель с удельной тягой почти в два раза больше, чем этому автомобилю. Но это так, отступление.
Чтобы выяснить чему при таких условиях равна перегрузка, нужно почитать
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