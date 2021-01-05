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Борг перед НБУ на 4,15 млрд грн: завод Жеваго програв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:41
Пропонуємо до обговорення:
В рамках справи про банкрутство ВАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", який пов'язують з бізнесменом і екс-нардепом Костянтином Жеваго, Госпсуд Києва своєю постановою від 4 листопада 2020 го визнав вимоги ряду кредиторів, в тому числі Нацбанку на 4,15 млрд грн як забезпечені заставою майна боржника.
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