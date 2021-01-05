RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борг перед НБУ на 4,15 млрд
грн: завод Жеваго програв...

Борг перед НБУ на 4,15 млрд грн: завод Жеваго програв...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:41

Борг перед НБУ на 4,15 млрд грн: завод Жеваго програв...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках справи про банкрутство ВАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", який пов'язують з бізнесменом і екс-нардепом Костянтином Жеваго, Госпсуд Києва своєю постановою від 4 листопада 2020 го визнав вимоги ряду кредиторів, в тому числі Нацбанку на 4,15 млрд грн як забезпечені заставою майна боржника.

Дивися повний текст Борг перед НБУ на 4,15 млрд грн: завод Жеваго програв регулятору в суді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92078
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн 1, 2, 3
R2 » Чет 14 січ, 2021 09:03
24 1459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 22:18
espanol
Борг Пенсійного фонду України сягнув 19,7 млрд грн у 2020
R2 » Вів 12 січ, 2021 20:57
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 20:57
laa1999
Україна за рік збільшила борг більш ніж на 100 млрд гривень
R2 » Вів 05 січ, 2021 12:03
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 12:03
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.