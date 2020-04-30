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Голова НБУ назвав головну умову для збереження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:04
Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий сектор проходить кризу з суттєвим запасом міцності. Ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст Голова НБУ назвав головну умову для збереження макростабільності в Україні
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:05
"Зростання ВВП"? :D
Падіння на 5% за рік, це зростання?! :)
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bodia1406
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