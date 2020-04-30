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Голова НБУ назвав головну
умову для збереження...

Голова НБУ назвав головну умову для збереження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:04

Голова НБУ назвав головну умову для збереження...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий сектор проходить кризу з суттєвим запасом міцності. Ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст Голова НБУ назвав головну умову для збереження макростабільності в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:05

"Зростання ВВП"? :D
Падіння на 5% за рік, це зростання?! :)
bodia1406
 
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