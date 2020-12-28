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Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч
від держави, працювати...

Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч від держави, працювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:38

Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч від держави, працювати...

Пропонуємо до обговорення:
Пояснення надали у Державній податковій службі у Львівській області.

Дивися повний текст Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч від держави, працювати під час локдауну.
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