Пояснення надали у Державній податковій службі у Львівській області.
Дивися повний текст Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч від держави, працювати під час локдауну.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:38
Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч від держави, працювати...
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Дивися повний текст Чи може ФОП, що отримав 8 тисяч від держави, працювати під час локдауну.
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