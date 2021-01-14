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Україна щомісяця втрачає 2-3
млрд грн через контрабанду...

Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51

Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко не вважає, що у боротьбі з контрабандою на митниці вдалося досягти великих успіхів.

Дивися повний текст Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду на митниці - міністр фінансів.
R2
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перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:59

  olexiy_ogryzko написав:перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?


Похоже, что министр просто не знает значение этого слова, показалось слово красивым и умным, вот и ляпнул.
freeze
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