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Україна щомісяця втрачає 2-3
млрд грн через контрабанду...

Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51

Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко не вважає, що у боротьбі з контрабандою на митниці вдалося досягти великих успіхів.

Дивися повний текст Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду на митниці - міністр фінансів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51

перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:59

  olexiy_ogryzko написав:перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?


Похоже, что министр просто не знает значение этого слова, показалось слово красивым и умным, вот и ляпнул.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:52

А 20-30 мільярдів, які крадуть Коломийські і К рахувати не треба? Чому в нас слабкі розумом керують фінансами держави?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58

И Слава Богу! Тем дешевле потребительские товары в магазинах! Всё, что теряет бюджет остается в наших кошельках.
А всё что попадает в бюджет, идёт на содержание бестолковых чиновников, финансирование бесполезных гос. программ, откаты, квартиры гос. служащим, пожизненное содержание судей, зеленый тариф и возврат НДС олигархам.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:24

Против того сколько десятков миллиардов ворует Ахметов, Фирташ и Коломойский с помощью разных сомнительных законопроектов и махинаций типо *зеленые тарифы*, *ротердам+++*, *теплые кредиты* и тд, ето капля в море.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:48

Враньё. 10 миллиардов минимум.
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