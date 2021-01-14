Міністр фінансів Сергій Марченко не вважає, що у боротьбі з контрабандою на митниці вдалося досягти великих успіхів.
Дивися повний текст Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду на митниці - міністр фінансів.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51
Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду на митниці - міністр фінансів.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51
перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:59
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:52
А 20-30 мільярдів, які крадуть Коломийські і К рахувати не треба? Чому в нас слабкі розумом керують фінансами держави?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58
И Слава Богу! Тем дешевле потребительские товары в магазинах! Всё, что теряет бюджет остается в наших кошельках.
А всё что попадает в бюджет, идёт на содержание бестолковых чиновников, финансирование бесполезных гос. программ, откаты, квартиры гос. служащим, пожизненное содержание судей, зеленый тариф и возврат НДС олигархам.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:24
Против того сколько десятков миллиардов ворует Ахметов, Фирташ и Коломойский с помощью разных сомнительных законопроектов и махинаций типо *зеленые тарифы*, *ротердам+++*, *теплые кредиты* и тд, ето капля в море.
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