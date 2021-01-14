Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...

Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:55

eduard_k написав: И Слава Богу! Тем дешевле потребительские товары в магазинах! Всё, что теряет бюджет остается в наших кошельках.

А всё что попадает в бюджет, идёт на содержание бестолковых чиновников, финансирование бесполезных гос. программ, откаты, квартиры гос. служащим, пожизненное содержание судей, зеленый тариф и возврат НДС олигархам. И Слава Богу! Тем дешевле потребительские товары в магазинах! Всё, что теряет бюджет остается в наших кошельках.А всё что попадает в бюджет, идёт на содержание бестолковых чиновников, финансирование бесполезных гос. программ, откаты, квартиры гос. служащим, пожизненное содержание судей, зеленый тариф и возврат НДС олигархам.

На разворовывание.Очень хорошо что вы это понимаете.Совсем иное будут высказывать госслужащие у корыта, бюджетники и те кто не понимает, что снятие налога с товара именно в нашей стране с нашими вороватыми, влечет повышение стоимости товара для покупателей.Кто то радуется, что налоги где то поднимут, оно не понимается что будет расплачиваться своим же кошельком за это повышение. Оно думает что ему что то к зарплате добавят, или к пенсии.А кто то при корыте и ему наоборот лучше когда больше бюджетных денег можно разворовать.Особенно улыбают те, кто считает что он хороший и ему мешают. Также как хорошему танцору что то в штанах или пианисту руки.