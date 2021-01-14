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Україна щомісяця втрачає 2-3
млрд грн через контрабанду...

Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51

Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко не вважає, що у боротьбі з контрабандою на митниці вдалося досягти великих успіхів.

Дивися повний текст Україна щомісяця втрачає 2-3 млрд грн через контрабанду на митниці - міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:51

перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:59

  olexiy_ogryzko написав:перманентний - значить постійний. як можна було не закріпити постійні успіхи?


Похоже, что министр просто не знает значение этого слова, показалось слово красивым и умным, вот и ляпнул.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:52

А 20-30 мільярдів, які крадуть Коломийські і К рахувати не треба? Чому в нас слабкі розумом керують фінансами держави?
Sonya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58

И Слава Богу! Тем дешевле потребительские товары в магазинах! Всё, что теряет бюджет остается в наших кошельках.
А всё что попадает в бюджет, идёт на содержание бестолковых чиновников, финансирование бесполезных гос. программ, откаты, квартиры гос. служащим, пожизненное содержание судей, зеленый тариф и возврат НДС олигархам.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:24

Против того сколько десятков миллиардов ворует Ахметов, Фирташ и Коломойский с помощью разных сомнительных законопроектов и махинаций типо *зеленые тарифы*, *ротердам+++*, *теплые кредиты* и тд, ето капля в море.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:48

Враньё. 10 миллиардов минимум.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:55

  eduard_k написав:И Слава Богу! Тем дешевле потребительские товары в магазинах! Всё, что теряет бюджет остается в наших кошельках.
А всё что попадает в бюджет, идёт на содержание бестолковых чиновников, финансирование бесполезных гос. программ, откаты, квартиры гос. служащим, пожизненное содержание судей, зеленый тариф и возврат НДС олигархам.


На разворовывание.

Очень хорошо что вы это понимаете.
Совсем иное будут высказывать госслужащие у корыта, бюджетники и те кто не понимает, что снятие налога с товара именно в нашей стране с нашими вороватыми, влечет повышение стоимости товара для покупателей.

Кто то радуется, что налоги где то поднимут, оно не понимается что будет расплачиваться своим же кошельком за это повышение. Оно думает что ему что то к зарплате добавят, или к пенсии.
А кто то при корыте и ему наоборот лучше когда больше бюджетных денег можно разворовать.
Особенно улыбают те, кто считает что он хороший и ему мешают. Также как хорошему танцору что то в штанах или пианисту руки.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:59

А как же теперь посыл, что "наверх більше заносити не треба"? Или все внизу остается?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:37

  ygn написав:А как же теперь посыл, что "наверх більше заносити не треба"? Или все внизу остается?

Просто Зе не в теме, поэтому думает, что перестали заносить наверх. А так еще нещаднее стали заносить наверх, особенно с приходом ахметят.
Ragnar
 
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