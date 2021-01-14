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Мінсоцполітики перевіряє, чи вистачить грошей на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики проводить моніторинг достатності обсягу бюджетних коштів на надання субсидій.
Дивися повний текст Мінсоцполітики перевіряє, чи вистачить грошей на субсидії через підвищення тарифів
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:30
Нормальные люди думают "до", а не "после".
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