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Створено кишеньковий апарат УЗД для діагностики хвороб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Сучасна медицина дозволяє зробити високоточне ультразвукове дослідження (УЗД) організму практично в кожному великому населеному пункті. Однак для цього все ще потрібно йти в поліклініку, де встановлено спеціалізоване обладнання. Американська компанія створила компактний пристрій для ультразвукової діагностики, яке поміщається в кишеню брюк і працює в парі зі смартфоном.
Дивися повний текст Створено кишеньковий апарат УЗД для діагностики хвороб через смартфон
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