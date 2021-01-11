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У лютому українці зекономлять
на оплаті газу до 800 грн...

У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34

У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін України затвердить нові знижені тарифи на газ для населення 19 січня.

Дивися повний текст У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн — нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34

Мій рівень щастья від цього прямо зашкалює.
andrytor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:48

Почему не с 1 января?Что мешает?Счета за январь формируются с 1 по 15 февраля.Времени вагон.Жаба.
sena_2008atp
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