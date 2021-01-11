Кабмін України затвердить нові знижені тарифи на газ для населення 19 січня.
Дивися повний текст У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн — нардеп.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34
У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн — нардеп.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:48
Почему не с 1 января?Что мешает?Счета за январь формируются с 1 по 15 февраля.Времени вагон.Жаба.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:34
Юля Гришина - она глупая, или прикидывается ?
Переименовать "Слуг народа" в "клоуны народа".
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|