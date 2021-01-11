Кабмін України затвердить нові знижені тарифи на газ для населення 19 січня.
Дивися повний текст У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн — нардеп.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34
У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У лютому українці зекономлять на оплаті газу до 800 грн — нардеп.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:48
Почему не с 1 января?Что мешает?Счета за январь формируются с 1 по 15 февраля.Времени вагон.Жаба.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:34
Юля Гришина - она глупая, или прикидывается ?
Переименовать "Слуг народа" в "клоуны народа".
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:09
Значить за січень платити як рахували до цього. А ще півмісяця можна було регулювати, щоб ціна була з 1 січня. Але зась.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:33
Прелестно - поднять цену, затем жевать сопли три недели - кататься на лыжах и греть пузы на морях, а потом вдруг - блиин, не прокатило, плебс волноваться стал. Ну ладно - кинем им кость чтоб "не воняли" и с барского плеча немного опустим цену и то со следующего месяца. Да чтоб у вас все зубы выпали, а один остался - для зубной боли, "слуги народа".
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:51
Необходимо в срочном порядке вести новый налог на сэкономленные средства!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:12
Чому 6,99 грн, чому з 01.02. 21? Обгрунтування, розрахунки... Чи зелена цвіль вміє працювати тільки з показниками зі стелі?
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