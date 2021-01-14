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Фізики створили квантовий
комп'ютер, який може...

Фізики створили квантовий комп'ютер, який може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:55

Фізики створили квантовий комп'ютер, який може...

Пропонуємо до обговорення:
Фізики створили квантовий комп’ютер, який може корегувати помилки в своїй роботі. Для цього в нього вмонтували дві логічні квантові осередки пам’яті, які складаються з десяти заплутаних фізичних кубітів.

Дивися повний текст Фізики створили квантовий комп'ютер, який може корегувати помилки у власній роботі.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:55

"При вирішенні найпростіших завдань правильну відповідь вдавалося отримувати з ймовірністю в 80-87%."
Крутий компютер!
AN-2
 
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