Україна розглядає можливість безвізу для Великобританії з урахуванням взаємної політики мобільності з її боку.
Дивися повний текст Україна розглядає можливість безвізу для Великої Британії — Кулеба.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:19
Україна розглядає можливість безвізу для Великої...
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Дивися повний текст Україна розглядає можливість безвізу для Великої Британії — Кулеба.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:59
Когда Украина ответные меры принимать будет? Сначала 35 евро , теперь 7, справку от проктолога не нужна еще? Страховки, виньетки, каждый пук пару евро.
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