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Україна розглядає можливість
безвізу для Великої...

Україна розглядає можливість безвізу для Великої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:19

Україна розглядає можливість безвізу для Великої...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розглядає можливість безвізу для Великобританії з урахуванням взаємної політики мобільності з її боку.

Дивися повний текст Україна розглядає можливість безвізу для Великої Британії — Кулеба.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:59

Когда Украина ответные меры принимать будет? Сначала 35 евро , теперь 7, справку от проктолога не нужна еще? Страховки, виньетки, каждый пук пару евро.
барсик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:03

А Британия не рассматривает возможность безвиза для нас?
eduard_k
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