Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземців.
Дивися повний текст Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт про сучасну Україну для іноземців.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44
Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт про сучасну Україну для іноземців.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44
Интересно... По закону домен UA можно получить только если есть зарегистрированная торговая марка, при этом название доменного имени совпадает на 100% с названием торговой марки. Отсюда вопрос - МЗС в обход закона получила домен UA или в обход закона зарегистрировала ТМ Ukraine?
А вообще - приятная новость, только выбор языков нужно добавить, а то пока только английский
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49
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