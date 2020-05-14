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Куди поїхати та як інвестувати:
МЗС презентувало сайт...

Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44

Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземців.

Дивися повний текст Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт про сучасну Україну для іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44

Интересно... По закону домен UA можно получить только если есть зарегистрированная торговая марка, при этом название доменного имени совпадает на 100% с названием торговой марки. Отсюда вопрос - МЗС в обход закона получила домен UA или в обход закона зарегистрировала ТМ Ukraine?
А вообще - приятная новость, только выбор языков нужно добавить, а то пока только английский
Aleksandr engineer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49

  Aleksandr engineer написав:Интересно... По закону домен UA можно получить только если есть зарегистрированная торговая марка, ...

Нет такого закона. Это просто правила регистратора(ов).
_hunter
 
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