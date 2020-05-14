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Куди поїхати та як інвестувати:
МЗС презентувало сайт...

Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44

Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземців.

Дивися повний текст Куди поїхати та як інвестувати: МЗС презентувало сайт про сучасну Україну для іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:44

Интересно... По закону домен UA можно получить только если есть зарегистрированная торговая марка, при этом название доменного имени совпадает на 100% с названием торговой марки. Отсюда вопрос - МЗС в обход закона получила домен UA или в обход закона зарегистрировала ТМ Ukraine?
А вообще - приятная новость, только выбор языков нужно добавить, а то пока только английский
Aleksandr engineer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49

  Aleksandr engineer написав:Интересно... По закону домен UA можно получить только если есть зарегистрированная торговая марка, ...

Нет такого закона. Это просто правила регистратора(ов).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:17

где обучаться, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине

Может мне так повезло, но выйдя вечером на улицу я постоянно вижу одних "иностранных студентов" при том что никаких учебных заведений и общежитий рядом нет и они как правило ведут себя далеко не как добропорядочные граждане в чужой стране. Есть подозрение что под видом учебы к нам тупо иммигрируют выходцы из не очень благополучных стран, кто то на этом рубит копейку, ну а нам от этого только проблемы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:21

Aleksandr engineer, как интересно. Т.е. gov - это тоже ТМ? Ну, в принципе, глядя на то, чем занимается правительство, этому можно поверить. Про odessa.ua так точно без базара. Тут действительно кроме торговли уже мало что осталось. Но почему же тогда не может быть ТМ Ukraine?
moveton
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