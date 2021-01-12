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В Україні пустять з молотка
єдине підприємство, що будує...

В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:45

В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна виставив на прозорий онлайн-аукціон ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт.

Дивися повний текст В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує шахти.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:45

25$ за 1м2, без учета стоимости земли, пр. активов. М-да.
antae2019
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:51

  antae2019 написав:25$ за 1м2, без учета стоимости земли, пр. активов. М-да.

Так это стартовая цена. Но если считаете, что предложение выгодное -- можете в аукционе поучаствовать...
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