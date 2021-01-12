|
|
|
В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:45
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна виставив на прозорий онлайн-аукціон ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт.
Дивися повний текст В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує шахти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92086
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:45
25$ за 1м2, без учета стоимости земли, пр. активов. М-да.
-
antae2019
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 01.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:51
antae2019 написав:
25$ за 1м2, без учета стоимости земли, пр. активов. М-да.
Так это стартовая цена. Но если считаете, что предложение выгодное -- можете в аукционе поучаствовать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3469
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|