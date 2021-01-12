Фонд державного майна виставив на прозорий онлайн-аукціон ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", єдине в Україні підприємство, яке займається будівництвом шахт.
Дивися повний текст В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує шахти.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:45
В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пустять з молотка єдине підприємство, що будує шахти.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:51
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