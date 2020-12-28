У грудні середня ціна на первинну нерухомість у передмісті Києва становила $590/кв. м
Дивися повний текст Ціни на первинному ринку житла в передмісті Києва (інфографіка).
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:43
Ціни на первинному ринку житла в передмісті Києва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на первинному ринку житла в передмісті Києва (інфографіка).
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:43
Скоро будет из пригородов и вовсе не выехать. Плотность зашкаливает. И очень сложно довольствоваться той инфраструктурой, что есть в самих ЖК или городках. Всех по утрам тянет в сторону Киева, а по вечерам обратно.
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