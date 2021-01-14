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Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Кількість фізосіб-підприємців (ФОП) в Україні станом на 1 січня 2021 року досягла 1 млн 912,2 тис.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
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