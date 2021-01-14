Кількість фізосіб-підприємців (ФОП) в Україні станом на 1 січня 2021 року досягла 1 млн 912,2 тис.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:43
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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