Кількість фізосіб-підприємців (ФОП) в Україні станом на 1 січня 2021 року досягла 1 млн 912,2 тис.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:43
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:24
З цифрами не посперечаєшся. Кількість населення зменшується, кількість фопів зростає. Складно назвати це вбивством
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:36
Как версия - добивают экономику Гетманцевы, люди пытаются хоть как-то сами себя прокормить.
Думаю, суммарно новое чуть большее количество ФОПов заработало в прошлом году намного меньше, чем меньшее количество ФОПов в 2019 году.
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