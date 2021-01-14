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Гетманцев розповів, скільки
ФОП зареєстровано в Україні

Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46

Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Кількість фізосіб-підприємців (ФОП) в Україні станом на 1 січня 2021 року досягла 1 млн 912,2 тис.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні.
R2
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Мерзота.
anton_gms
 
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  anton_gms написав:Мерзота.

Согласен.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:24

З цифрами не посперечаєшся. Кількість населення зменшується, кількість фопів зростає. Складно назвати це вбивством
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:36

  espanol написав:З цифрами не посперечаєшся. Кількість населення зменшується, кількість фопів зростає. Складно назвати це вбивством


Как версия - добивают экономику Гетманцевы, люди пытаются хоть как-то сами себя прокормить.
Думаю, суммарно новое чуть большее количество ФОПов заработало в прошлом году намного меньше, чем меньшее количество ФОПов в 2019 году.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:51

Не исключено, что часть новых ФОПов была создана крупным бизнесом.
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