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Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Кількість фізосіб-підприємців (ФОП) в Україні станом на 1 січня 2021 року досягла 1 млн 912,2 тис.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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R2
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:24
З цифрами не посперечаєшся. Кількість населення зменшується, кількість фопів зростає. Складно назвати це вбивством
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espanol
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:36
espanol написав:
З цифрами не посперечаєшся. Кількість населення зменшується, кількість фопів зростає. Складно назвати це вбивством
Как версия - добивают экономику Гетманцевы, люди пытаются хоть как-то сами себя прокормить.
Думаю, суммарно новое чуть большее количество ФОПов заработало в прошлом году намного меньше, чем меньшее количество ФОПов в 2019 году.
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freeze
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:51
Не исключено, что часть новых ФОПов была создана крупным бизнесом.
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Ragnar
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:36
А можно статистику в разрезе по кведам?
Не торговцев ли электроникой стало больше? Они относятся к крупному бизнесу.
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egor6508
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:55
egor6508 написав:
А можно статистику в разрезе по кведам?
Не торговцев ли электроникой стало больше? Они относятся к крупному бизнесу.
Не единой электроникой живет крупный бизнес, который использует ФОПы. Есть еще общепит (например, Пузата Хата и другие крупные рестораны, кафе), спорт (Спорт Лайф), торговля продуктами питания и даже производители и оптовики (в этом случае ФОПы могут выступать арендодателями основных средств, поставщиками всяких липовых юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг).
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Ragnar
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:00
Ragnar написав: egor6508 написав:
А можно статистику в разрезе по кведам?
Не торговцев ли электроникой стало больше? Они относятся к крупному бизнесу.
Не единой электроникой живет крупный бизнес, который использует ФОПы. Есть еще общепит (например, Пузата Хата и другие крупные рестораны, кафе), спорт (Спорт Лайф), торговля продуктами питания и даже производители и оптовики (в этом случае ФОПы могут выступать арендодателями основных средств, поставщиками всяких липовых юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг).
В 2020 году у крупного бизнеса не было никакого роста и расширения, все кто хотел зарегистрировать кого-то ФОПам, давно их зарегистрировали. В прошлом году еще и увеличили значительно лимиты нахождения ФОПов на упрощенной системе.
Крупным сетям нет никакой радости просто увеличивать количество содержащихся ФОПов, не говоря уже о таких секторах как СпортЛайф или Пузата Хата, которые на коронакризисе вообще обеднели.
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freeze
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:13
freeze написав: Ragnar написав: egor6508 написав:
А можно статистику в разрезе по кведам?
Не торговцев ли электроникой стало больше? Они относятся к крупному бизнесу.
Не единой электроникой живет крупный бизнес, который использует ФОПы. Есть еще общепит (например, Пузата Хата и другие крупные рестораны, кафе), спорт (Спорт Лайф), торговля продуктами питания и даже производители и оптовики (в этом случае ФОПы могут выступать арендодателями основных средств, поставщиками всяких липовых юридических, консалтинговых, маркетинговых услуг).
В 2020 году у крупного бизнеса не было никакого роста и расширения, все кто хотел зарегистрировать кого-то ФОПам, давно их зарегистрировали.
Крупным сетям нет никакой радости увеличивать количество содержащихся ФОПов, не говоря уже о таких секторах как СпортЛайф или Пузата Хата, которые на коронакризисе вообще обеднели.
По общепиту и спорту не спорю, но по торговле все нормально, особенно онлайн (рост оборотов за счет инфляции вынуждает дальнейшее дробление бизнеса). У производства, которое росло, прибыль тоже могла увличится (нужно больше ФОПов для ее размазывания).
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Ragnar
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:12
Действительно, несколько странно и даже подозрительно выглядит рост числа фопов в такое время...
может просто какая-то манипуляция со статистикой?
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Амвросий
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:16
Да все правильно Гетьманцев написал.
Для тех, кому РРО реально сложно - три пути:
1. Эквайринг от банка
2. 1-я группа
3. Облачная касса, как у агрессора
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astatempo
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