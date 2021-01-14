Гетманцев розповів, скільки ФОП зареєстровано в Україні
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Ragnar написав:Не исключено, что часть новых ФОПов была создана крупным бизнесом.
Так оно и есть. Заказал товар в Розетке и получил в пункте выдачи на Троещине. В 16-00 был около 650-й по наличному расчету. Товар стоил 300 грн. Продавец - ФОП 2 группа. Выдали не фискальный, а товарный чек. Вместе со мной люди покупаи бытовые приборы на которые по закону должны выдавать фискальные чеки. Но не тут то было. Помимо этого можно приблизительно подсчитать выручку за год. Товар покупал после Нового Года - нет ажиотажа. 650х300=около 195000 грн. И это рабочий день еще не окончен. За неделю миллион. За 5 недель лимит по второй группе. И это при покупке товара за 300 грн с одного пункта выдачи товара.
Не тех они за ноздрю дергают.
Зе-Чмо 03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
egor6508 написав:А можно статистику в разрезе по кведам?
Не торговцев ли электроникой стало больше? Они относятся к крупному бизнесу.
Розетка - это какой бизнес?
Зе-Чмо 03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
astatempo написав:Да все правильно Гетьманцев написал. Для тех, кому РРО реально сложно - три пути: 1. Эквайринг от банка 2. 1-я группа 3. Облачная касса, как у агрессора
Вы забыли про 4-й пункт. Дать люлей Гетманцеву и правительству. Не хочет народ иметь грабли в ж о п е.
Зе-Чмо 03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.