У ВР зареєстрований проєкт постанови, яка пропонує доручити уряду повернути пільговий тариф на електроенергію для населення
Дивися повний текст Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на електроенергію для населення.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:34
Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на електроенергію для населення.
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