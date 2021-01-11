RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардепи пропонують повернути
пільговий тариф на...

Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:34

Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на...

Пропонуємо до обговорення:
У ВР зареєстрований проєкт постанови, яка пропонує доручити уряду повернути пільговий тариф на електроенергію для населення

Дивися повний текст Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на електроенергію для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92105
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:35

Повысьте на размер инфляции 2020 года 5% и люди все поймут.
Rainbow
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:25

А лучше доплачивайте людям по гривне за квт и люди будут в восторге!!!МВФ даст медаль за тупость
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:08

Вам же ночью девать ее некуда,сволочи.
kovka_pod_zakaz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:59

Авторы законопроекта (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=70822):
- 14 человек из депутатської групи "Партія "За майбутнє" (в группе 24 депутата),
- 4 человека из депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу",
- 1 человек из депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (в группе 24 депутата).

Вывод - Законопроект не станет Законом. Подан для показа народу, что о нем якобы заботятся и для пиара авторов на этом.
yanyura
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні кредити пропонують перерахувати у гривні за... 1, 2
R2 » Вів 12 січ, 2021 13:39
19 1520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:53
safonovstanislav
Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям
R2 » Пон 11 січ, 2021 11:10
9 553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 15:32
olexiy_ogryzko
Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для...
R2 » Пон 11 січ, 2021 10:59
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 15:26
grig90vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.