У ВР зареєстрований проєкт постанови, яка пропонує доручити уряду повернути пільговий тариф на електроенергію для населення
Дивися повний текст Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на електроенергію для населення.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:34
Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на електроенергію для населення.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:25
А лучше доплачивайте людям по гривне за квт и люди будут в восторге!!!МВФ даст медаль за тупость
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:59
Авторы законопроекта (
- 14 человек из депутатської групи "Партія "За майбутнє" (в группе 24 депутата),
- 4 человека из депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу",
- 1 человек из депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (в группе 24 депутата).
Вывод - Законопроект не станет Законом. Подан для показа народу, что о нем якобы заботятся и для пиара авторов на этом.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:34
Re: Нардепи пропонують повернути пільговий тариф на...
Льготная цена останется прежняя, просто поднимут общий тариф. Так и льгота вновь появится и энергетики сыты. И люди захлебнутся от радости и такой заботы.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:50
Заметили, что партия *ЕС* ниразу не подняла вопрос о снижении тарифов или упрощении жизни простым людям? Зато Парашенко с каждого угла кричит выберите меня, ато как фсе плохо, но давайте есчо давите холопов налогами
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:59
Может дело в том, что он не хочет играть в дешевый популизм? -- и (как реальный бизнесмен) понимает -- тарифы ростут не потому, что "надо больше золота"?..
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