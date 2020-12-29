Станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсії становив 3,5 тисячі гривень
Дивися повний текст Названа категорія українців з найвищою пенсією.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:38
Названа категорія українців з найвищою пенсією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названа категорія українців з найвищою пенсією.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:38
WTF? "пожизненное денежное содержание судей – 3 538 человек, средняя пенсия – 67 961,39 грн;"
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:48
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей,визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового захисту.Все по Закону
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:46
Для чого така держава? Судді районних судів, які розглядають справи про розлучення і хуліганку? 60 тисяч? ПНХ
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:38
Ну,судьям я бы вообще пенсию не платил.Наколядовали за всю жизнь.И прокурорам тоже.И таких категорий можно найти много.
Зараз переглядають цей форум: Luk_v і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|