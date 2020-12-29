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Названа категорія українців
з найвищою пенсією

Названа категорія українців з найвищою пенсією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:38

Названа категорія українців з найвищою пенсією

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсії становив 3,5 тисячі гривень

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:38

WTF? "пожизненное денежное содержание судей – 3 538 человек, средняя пенсия – 67 961,39 грн;"
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:48

  Rainbow написав:WTF? "пожизненное денежное содержание судей – 3 538 человек, средняя пенсия – 67 961,39 грн;"

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей,визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового захисту.Все по Закону :!:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:46

Для чого така держава? Судді районних судів, які розглядають справи про розлучення і хуліганку? 60 тисяч? ПНХ
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:38

Ну,судьям я бы вообще пенсию не платил.Наколядовали за всю жизнь.И прокурорам тоже.И таких категорий можно найти много.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:36

руйнівники правової держави, злодії що вкрали право на справедливість, рила в мантіях отримують найбільше.

ніякого дожиттєвого утримання.

варіант- при виході у відставку збирати всіх учасників процесів і вони відкритим голосуванням вибирають утримання або увязнення. і те і те довічно.
за утримання платять ті,хто за це проголосував.
ну а за тюрягу-бюджет.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:26

Re: Названа категорія українців з найвищою пенсією

Пенсії за віком виходить 29млрд, а пенсії суддів - 240млн, менше 1% від вікових. Так що антибагацька риторика ніц не значить, навіть як усіх суддів-пенсів постріляти, великого щастя не буде :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:26

Re: Названа категорія українців з найвищою пенсією

  bobo написав:Для чого така держава?
Нормальное феодальное общество.. олигархи и их лакеи.Что строили то и построили..
Джон
 
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