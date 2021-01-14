Станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсії становив 3,5 тисячі гривень
Дивися повний текст Названа категорія українців з найвищою пенсією.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:38
Названа категорія українців з найвищою пенсією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названа категорія українців з найвищою пенсією.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:38
WTF? "пожизненное денежное содержание судей – 3 538 человек, средняя пенсия – 67 961,39 грн;"
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:48
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей,визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового захисту.Все по Закону
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:46
Для чого така держава? Судді районних судів, які розглядають справи про розлучення і хуліганку? 60 тисяч? ПНХ
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:38
Ну,судьям я бы вообще пенсию не платил.Наколядовали за всю жизнь.И прокурорам тоже.И таких категорий можно найти много.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:26
Re: Названа категорія українців з найвищою пенсією
Пенсії за віком виходить 29млрд, а пенсії суддів - 240млн, менше 1% від вікових. Так що антибагацька риторика ніц не значить, навіть як усіх суддів-пенсів постріляти, великого щастя не буде
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Додано: Суб 16 січ, 2021 13:30
Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ...
Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:35
В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:41
Puente Не все взяточники. Я знаю одного честного. И таки суды - это то, что сильно сдерживает развитие страны сегодня. Тут вопрос не к пенсионерам-судьям, а к всей системе (ее хоть заново сторой. такая она сегодня пакостная). Надо равняться на честных людей. Иначе они в принципе не выживут.
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