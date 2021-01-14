RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названа категорія українців
з найвищою пенсією

Названа категорія українців з найвищою пенсією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:55

  Puente написав:
  chipmunk написав:Пенсії за віком виходить 29млрд, а пенсії суддів - 240млн, менше 1% від вікових. Так що антибагацька риторика ніц не значить, навіть як усіх суддів-пенсів постріляти, великого щастя не буде :)


Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ...
Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...

А что "в сути"? -- давайте уже и зарплаты "им" отменять -- чего уж там -- всеравно взятки берут. Еще "ментам" да налоговикам -- это ж святое. Всем чиновникам отменить -- всеравно не делают нифига. Врачам/учителям -- все же знают бесплатных операций у нас нет, и без взятки не поступишь. Блин, а кто ж у нас гос-зарплату, вообще, должен получать? -- нет таких?..
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:56

  hno3 написав:В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.

95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает :mrgreen: .
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:58

  BIGor написав:
  hno3 написав:В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.

95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает :mrgreen: .

Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:58

  _hunter написав:
  Puente написав:
  chipmunk написав:Пенсії за віком виходить 29млрд, а пенсії суддів - 240млн, менше 1% від вікових. Так що антибагацька риторика ніц не значить, навіть як усіх суддів-пенсів постріляти, великого щастя не буде :)


Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ...
Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...

А что "в сути"? -- давайте уже и зарплаты "им" отменять -- чего уж там -- всеравно взятки берут. Еще "ментам" да налоговикам -- это ж святое. Всем чиновникам отменить -- всеравно не делают нифига. Врачам/учителям -- все же знают бесплатных операций у нас нет, и без взятки не поступишь. Блин, а кто ж у нас гос-зарплату, вообще, должен получать? -- нет таких?..

Зарплаты судей КС - 300 тыс. грн. в среднем + премии итд. Это не мешает им заниматься откровенной коррупционной деятельностью. Они долларовые миллионеры, давайте еще государство будет их кормить :evil:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:00

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  hno3 написав:В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.

95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает :mrgreen: .

Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается :shock:

Бредите, вывод о 42 миллионах. жителей на основе одного выдуманного примера якобы знакомого.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:05

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:
Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ...
Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...

А что "в сути"? -- давайте уже и зарплаты "им" отменять -- чего уж там -- всеравно взятки берут. Еще "ментам" да налоговикам -- это ж святое. Всем чиновникам отменить -- всеравно не делают нифига. Врачам/учителям -- все же знают бесплатных операций у нас нет, и без взятки не поступишь. Блин, а кто ж у нас гос-зарплату, вообще, должен получать? -- нет таких?..

Зарплаты судей КС - 300 тыс. грн. в среднем + премии итд. Это не мешает им заниматься откровенной коррупционной деятельностью. Они долларовые миллионеры, давайте еще государство будет их кормить :evil:

Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью...
Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:08

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает :mrgreen: .

Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается :shock:

Бредите, вывод о 42 миллионах. жителей на основе одного выдуманного примера якобы знакомого.

Этот знакомый -- далеко не один... Но да -- гораздо удобнее взять данные укрстата -- "50% работников сидят на минималке" и во все стороны этой "минималкой" махать. Зарплаты в конвертах? -- "не-не-не -- статистика говорит -- нет у нас такого явления".
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:10

  _hunter написав:Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью...
Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно

А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:15

  _hunter написав:Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается :shock:

Бредите, вывод о 42 миллионах. жителей на основе одного выдуманного примера якобы знакомого.[/quote]
Этот знакомый -- далеко не один... Но да -- гораздо удобнее взять данные укрстата -- "50% работников сидят на минималке" и во все стороны этой "минималкой" махать. Зарплаты в конвертах? -- "не-не-не -- статистика говорит -- нет у нас такого явления".[/quote]
Снова бред, не один знакомый, два что-ли? Вы судья? Кто тут приводит данные украстата? И при чем 60тыс. пенсии коррупционеров-судей к нищенским зарплатам остального народа? Чего постоянно переводите тему на зарплаты в конвертах? Типо судьи не крадут? А грузчик АТБ с зарплатой в 12 тыс. крадет? Логика где?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:15

  BIGor написав:
  _hunter написав:Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью...
Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно

А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?

Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"...
Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов?
-- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 14 січ, 2021 09:03
75 4272
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 14:44
vitaliy_berdinskikh
45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
R2 » П'ят 15 січ, 2021 23:11
6 351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 11:34
Ragnar
Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців
R2 » Чет 14 січ, 2021 11:30
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 11:30
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.