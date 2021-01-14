Названа категорія українців з найвищою пенсією

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
chipmunk написав:Пенсії за віком виходить 29млрд, а пенсії суддів - 240млн, менше 1% від вікових. Так що антибагацька риторика ніц не значить, навіть як усіх суддів-пенсів постріляти, великого щастя не буде
Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ... Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...
А что "в сути"? -- давайте уже и зарплаты "им" отменять -- чего уж там -- всеравно взятки берут. Еще "ментам" да налоговикам -- это ж святое. Всем чиновникам отменить -- всеравно не делают нифига. Врачам/учителям -- все же знают бесплатных операций у нас нет, и без взятки не поступишь. Блин, а кто ж у нас гос-зарплату, вообще, должен получать? -- нет таких?..
hno3 написав:В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.
95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает .
hno3 написав:В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.
95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает .
Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается
chipmunk написав:Пенсії за віком виходить 29млрд, а пенсії суддів - 240млн, менше 1% від вікових. Так що антибагацька риторика ніц не значить, навіть як усіх суддів-пенсів постріляти, великого щастя не буде
Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ... Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...
А что "в сути"? -- давайте уже и зарплаты "им" отменять -- чего уж там -- всеравно взятки берут. Еще "ментам" да налоговикам -- это ж святое. Всем чиновникам отменить -- всеравно не делают нифига. Врачам/учителям -- все же знают бесплатных операций у нас нет, и без взятки не поступишь. Блин, а кто ж у нас гос-зарплату, вообще, должен получать? -- нет таких?..
Зарплаты судей КС - 300 тыс. грн. в среднем + премии итд. Это не мешает им заниматься откровенной коррупционной деятельностью. Они долларовые миллионеры, давайте еще государство будет их кормить
hno3 написав:В реальности пенсия 60 тисяч не большая, просто у нас страна бедная и кажется что это много.
95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает .
Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается
Бредите, вывод о 42 миллионах. жителей на основе одного выдуманного примера якобы знакомого.
Puente написав: Справа ж насправді не в загальному об"ємі витрат держави - а в суті ... Практично всі хабарники та ще й на всякий випадок суперзабезпечені ( як для нас ) на все життя - та ще й за наш рахунок ...
А что "в сути"? -- давайте уже и зарплаты "им" отменять -- чего уж там -- всеравно взятки берут. Еще "ментам" да налоговикам -- это ж святое. Всем чиновникам отменить -- всеравно не делают нифига. Врачам/учителям -- все же знают бесплатных операций у нас нет, и без взятки не поступишь. Блин, а кто ж у нас гос-зарплату, вообще, должен получать? -- нет таких?..
Зарплаты судей КС - 300 тыс. грн. в среднем + премии итд. Это не мешает им заниматься откровенной коррупционной деятельностью. Они долларовые миллионеры, давайте еще государство будет их кормить
Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью... Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно
BIGor написав:95% украинцев так никогда и не смогут даже заработать такие деньги в месяц в Украине. А Вы говорите, не много. При этом у судей еще накапливается достаточно теневых доходов, недвижки, земли, авто, драгоценностей. Им те 60 тыс. только на продукты и хватает .
Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается
Бредите, вывод о 42 миллионах. жителей на основе одного выдуманного примера якобы знакомого.
Этот знакомый -- далеко не один... Но да -- гораздо удобнее взять данные укрстата -- "50% работников сидят на минималке" и во все стороны этой "минималкой" махать. Зарплаты в конвертах? -- "не-не-не -- статистика говорит -- нет у нас такого явления".
_hunter написав:Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью... Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно
А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?
_hunter написав:Так и у "пересичных" с теневыми доходами не сильно хуже... Смотришь -- человек официальный безработный (ни года стажа), а на Гелике катается
Бредите, вывод о 42 миллионах. жителей на основе одного выдуманного примера якобы знакомого.[/quote] Этот знакомый -- далеко не один... Но да -- гораздо удобнее взять данные укрстата -- "50% работников сидят на минималке" и во все стороны этой "минималкой" махать. Зарплаты в конвертах? -- "не-не-не -- статистика говорит -- нет у нас такого явления".[/quote] Снова бред, не один знакомый, два что-ли? Вы судья? Кто тут приводит данные украстата? И при чем 60тыс. пенсии коррупционеров-судей к нищенским зарплатам остального народа? Чего постоянно переводите тему на зарплаты в конвертах? Типо судьи не крадут? А грузчик АТБ с зарплатой в 12 тыс. крадет? Логика где?
_hunter написав:Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью... Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно
А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?
Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"... Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов? -- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..