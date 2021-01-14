RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названа категорія українців
з найвищою пенсією

Названа категорія українців з найвищою пенсією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:16

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  _hunter написав:Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью...
Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно

А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?

Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"...
Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов?
-- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..

Вы считаете что коррупция это же абсолютно нормально, Тогда разговор окончен. Понятно тогда чего у вас друзья безработные с Геликами.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 19.09.10
Подякував: 741 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:20

  BIGor написав:Этот знакомый -- далеко не один... Но да -- гораздо удобнее взять данные укрстата -- "50% работников сидят на минималке" и во все стороны этой "минималкой" махать. Зарплаты в конвертах? -- "не-не-не -- статистика говорит -- нет у нас такого явления".

Снова бред, не один знакомый, два что-ли? Вы судья? Кто тут приводит данные украстата? И при чем 60тыс. пенсии коррупционеров-судей к нищенским зарплатам остального народа? Чего постоянно переводите тему на зарплаты в конвертах? Типо судьи не крадут? А грузчик АТБ с зарплатой в 12 тыс. крадет? Логика где?[/quote]
А откуда еще данные "эти деньги не заработать и за год"? -- из личного опыта? -- так тут все вот те вопросы "не один знакомый, два что-ли?" -- бумерангом возвращаются.
Забавно:
"все судьи крадут". -- докажи -- "ну, это все знают"
все получают ЗП в конвертах. -- "докажи". -- ну, это все знают -- "не, такой аргумент не подходит".

При чем тут грузчик АТБ? -- он сидит на гос-зарплате?
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:21

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?

Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"...
Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов?
-- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..

Вы считаете что коррупция это же абсолютно нормально, Тогда разговор окончен. Понятно тогда чего у вас друзья безработные с Геликами.

Не приписывайте мне свои слова... -- кто говорил, что коррупция бабки -- это нормально?
_hunter
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 14 січ, 2021 09:03
75 4272
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 14:44
vitaliy_berdinskikh
45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
R2 » П'ят 15 січ, 2021 23:11
6 351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 11:34
Ragnar
Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців
R2 » Чет 14 січ, 2021 11:30
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 11:30
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.