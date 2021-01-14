Названа категорія українців з найвищою пенсією

_hunter написав:BIGor написав:
А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?
Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"...
Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов?
-- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..
Вы считаете что коррупция это же абсолютно нормально, Тогда разговор окончен. Понятно тогда чего у вас друзья безработные с Геликами.