Названа категорія українців з найвищою пенсією

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_hunter написав:Бессмысленный спор: в этой стране последняя бабка в регистратуре зачуханной районной поликлинике занимается коррупционной деятельностью... Если мы о борьбе с коррупцией -- тут про всякие НАБУ да НАКС вспоминать нужно
А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?
Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"... Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов? -- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..
Вы считаете что коррупция это же абсолютно нормально, Тогда разговор окончен. Понятно тогда чего у вас друзья безработные с Геликами.
BIGor написав:Этот знакомый -- далеко не один... Но да -- гораздо удобнее взять данные укрстата -- "50% работников сидят на минималке" и во все стороны этой "минималкой" махать. Зарплаты в конвертах? -- "не-не-не -- статистика говорит -- нет у нас такого явления".
Снова бред, не один знакомый, два что-ли? Вы судья? Кто тут приводит данные украстата? И при чем 60тыс. пенсии коррупционеров-судей к нищенским зарплатам остального народа? Чего постоянно переводите тему на зарплаты в конвертах? Типо судьи не крадут? А грузчик АТБ с зарплатой в 12 тыс. крадет? Логика где?[/quote] А откуда еще данные "эти деньги не заработать и за год"? -- из личного опыта? -- так тут все вот те вопросы "не один знакомый, два что-ли?" -- бумерангом возвращаются. Забавно: "все судьи крадут". -- докажи -- "ну, это все знают" все получают ЗП в конвертах. -- "докажи". -- ну, это все знают -- "не, такой аргумент не подходит".
При чем тут грузчик АТБ? -- он сидит на гос-зарплате?
BIGor написав:А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС, ОАСК? Как думаете, чего не получили в декабре 2020 года кредит МВФ?
Ага! -- т.е. проблема, оказывается, не в коррупции вообще -- коррупция это же абсолютно нормально? -- а в каком-то "влиянии на страну"... Т.е. "ментам" зарплату можно не отменять? -- налоговым инспекторам? -- главам гор-советов? -- мы на каком "уровне" решительно черту -- "нет коррупции!" -- проведем? -- и почему именно на этом уровне?..
Вы считаете что коррупция это же абсолютно нормально, Тогда разговор окончен. Понятно тогда чего у вас друзья безработные с Геликами.
Не приписывайте мне свои слова... -- кто говорил, что коррупция бабки -- это нормально?
_hunter написав:А откуда еще данные "эти деньги не заработать и за год"? -- из личного опыта?
Бред, я писал за месяц, и 95% украинцев такую зарплату в Украине не увидят.
_hunter написав:так тут все вот те вопросы "не один знакомый, два что-ли?" -- бумерангом возвращаются.
Полный бред.
_hunter написав:Забавно: "все судьи крадут". -- докажи -- "ну, это все знают"
Декларации не можете глянуть судей? Я смотрел - многие из них - долларовые миллионеры.
_hunter написав:все получают ЗП в конвертах. -- "докажи". -- ну, это все знают -- "не, такой аргумент не подходит".
Полный бред.
_hunter написав:При чем тут грузчик АТБ? -- он сидит на гос-зарплате?
Полный бред.
>>> Бред, я писал за месяц, и 95% украинцев такую зарплату в Украине не увидят. да хоть за день. Еще раз: данные о ЗП -- они откуда?
>>> Декларации не можете глянуть судей? Я смотрел - многие из них - долларовые миллионеры. и мнигие из них все эти доходы могут объяснить. А вот где можно глянуть декларации "пересичных"? -- ах нигде... -- очень удобно...