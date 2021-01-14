Названа категорія українців з найвищою пенсією

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_hunter написав:>>> Бред, я писал за месяц, и 95% украинцев такую зарплату в Украине не увидят. да хоть за день. Еще раз: данные о ЗП -- они откуда?
Судья, ты сбрендил, держи статистику по ЗП пересичных https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ если не умеешь пользоваться интернетом. Хотя чувствую сейчас ты начнешь писать что все украинцы работают в черную и катаются на геликах. Выйди из своего дома в Конче Заспе и предься по обычной Украине, может что-то дойдет.
_hunter написав:>>> Декларации не можете глянуть судей? Я смотрел - многие из них - долларовые миллионеры. и мнигие из них все эти доходы могут объяснить. А вот где можно глянуть декларации "пересичных"? -- ах нигде... -- очень удобно..
Даже судьям КС надо 10 лет только откладывать ЗП в 300 000 грн что бы официально стать долларовым миллионером. Хотя миллионы у них есть, а тратят они как олигархи, вот Тупицкий, голова КС съездил в Дубаи за 240 000 грн минимум. https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/12/7279645/ А пересчини должны подавать декларации? Грузчик АТБ финансируется за счет налогоплательщиков и имеют влияние на гос. деньги?
>>> держи статистику по ЗП пересичных так я ж тебе про это же два раза говорил... -- а теперь такую же статистику по размерам взяток в студию!
>>> Даже судьям КС надо 10 лет только откладывать ЗП в 300 000 грн что бы официально стать долларовым миллионером. Хотя миллионы у них есть, а тратят они как олигархи Так они же не сразу после универа в Судьи пошли? -- там у каждого первого свой бизнес есть -- это же не Президент, со своим "продай фабрику"...
_hunter написав:>>> Даже судьям КС надо 10 лет только откладывать ЗП в 300 000 грн что бы официально стать долларовым миллионером. Хотя миллионы у них есть, а тратят они как олигархи Так они же не сразу после универа в Судьи пошли? -- там у каждого первого свой бизнес есть -- это же не Президент, со своим "продай фабрику"...
Ты читать умеешь? Тем более сразу видно, что всякие судьи КС, ОАСК, Печерского суда и другие судьи берут взятки зашкварно. Если вначале у них было 10 000 грн. месяц а через 10 лет миллион долларов наличными и пулл недвижимости и 300 000 грн зарплата.