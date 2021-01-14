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Названа категорія українців
з найвищою пенсією

Названа категорія українців з найвищою пенсією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:59

  BIGor написав:
  _hunter написав:>>> Бред, я писал за месяц, и 95% украинцев такую зарплату в Украине не увидят.
да хоть за день. Еще раз: данные о ЗП -- они откуда?

Судья, ты сбрендил, держи статистику по ЗП пересичных https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ если не умеешь пользоваться интернетом. Хотя чувствую сейчас ты начнешь писать что все украинцы работают в черную и катаются на геликах. Выйди из своего дома в Конче Заспе и предься по обычной Украине, может что-то дойдет.

  _hunter написав:>>> Декларации не можете глянуть судей? Я смотрел - многие из них - долларовые миллионеры.
и мнигие из них все эти доходы могут объяснить.
А вот где можно глянуть декларации "пересичных"? -- ах нигде... -- очень удобно..

Даже судьям КС надо 10 лет только откладывать ЗП в 300 000 грн что бы официально стать долларовым миллионером. Хотя миллионы у них есть, а тратят они как олигархи, вот Тупицкий, голова КС съездил в Дубаи за 240 000 грн минимум. https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/12/7279645/
А пересчини должны подавать декларации? Грузчик АТБ финансируется за счет налогоплательщиков и имеют влияние на гос. деньги?

  _hunter написав:>>> Полный бред.
Аргумент :D

Судья, почитай сначала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%BB%D0%B0 и объясни мне чего я должен опровергать твой недоказанный бред?



>>> держи статистику по ЗП пересичных
так я ж тебе про это же два раза говорил... -- а теперь такую же статистику по размерам взяток в студию!


>>> Даже судьям КС надо 10 лет только откладывать ЗП в 300 000 грн что бы официально стать долларовым миллионером. Хотя миллионы у них есть, а тратят они как олигархи
Так они же не сразу после универа в Судьи пошли? -- там у каждого первого свой бизнес есть -- это же не Президент, со своим "продай фабрику"...
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:03

  _hunter написав:Держи:
А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС,

-- теперь мои слова в студию.

А вы хоть понимаете степень влияния на страну последней бабки в регистратуре зачуханной районной поликлинике и суддей например КС,
не равно
"коррупция бабки -- это нормально".

Учись читать.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:05

Re: Названа категорія українців з найвищою пенсією

  _hunter написав:>>> держи статистику по ЗП пересичных
так я ж тебе про это же два раза говорил... -- а теперь такую же статистику по размерам взяток в студию!

Статистика взяток судей недоступна пересичным.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:06

Re: Названа категорія українців з найвищою пенсією

  _hunter написав:>>> Даже судьям КС надо 10 лет только откладывать ЗП в 300 000 грн что бы официально стать долларовым миллионером. Хотя миллионы у них есть, а тратят они как олигархи
Так они же не сразу после универа в Судьи пошли? -- там у каждого первого свой бизнес есть -- это же не Президент, со своим "продай фабрику"...

Ты читать умеешь? Тем более сразу видно, что всякие судьи КС, ОАСК, Печерского суда и другие судьи берут взятки зашкварно. Если вначале у них было 10 000 грн. месяц а через 10 лет миллион долларов наличными и пулл недвижимости и 300 000 грн зарплата.
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