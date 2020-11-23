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США запровадили санкції проти
китайського інвестора...

США запровадили санкції проти китайського інвестора...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:07

США запровадили санкції проти китайського інвестора...

Пропонуємо до обговорення:
Мінторгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Дивися повний текст США запровадили санкції проти китайського інвестора \"Мотор Січ\".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:07

Скоро США наложит санкции сама на себя :) Доиграются, судя по всему задача тупо мешать всем кто может их превзойти технологически.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:18

  Igorten написав:Скоро США наложит санкции сама на себя :) Доиграются, судя по всему задача тупо мешать всем кто может их превзойти технологически.

Может лучше подумать?
С чего вообще контрольный пакет отдали черешням? Кто отдал?
США правильно щемят черешню - может удастся вернуть контрольный пакет.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:41

Re: США запровадили санкції проти китайського інвестора...

  swan forever написав:С чего вообще контрольный пакет отдали черешням? Кто отдал?
США правильно щемят черешню - может удастся вернуть контрольный пакет.

Подождем посмотри как дела у предприятия будут, вот тогда вернемся к беседе ;) Ну а Штаты, там им глубоко плевать на нас, их волнуют их интересы, а они на сегодняшний день в одном, гнобить Китай.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:48

  Igorten написав:
  swan forever написав:С чего вообще контрольный пакет отдали черешням? Кто отдал?
США правильно щемят черешню - может удастся вернуть контрольный пакет.

Подождем посмотри как дела у предприятия будут, вот тогда вернемся к беседе ;) Ну а Штаты, там им глубоко плевать на нас, их волнуют их интересы, а они на сегодняшний день в одном, гнобить Китай.

ясно, снова на рашиста наткнулся :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:57

Re: США запровадили санкції проти китайського інвестора...

  swan forever написав:ясно, снова на рашиста наткнулся

Так что же вы сразу не сказали что болеете, я бы не отвечал :)
Igorten
 
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