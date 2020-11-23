Мінторгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.
Дивися повний текст США запровадили санкції проти китайського інвестора \"Мотор Січ\".
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:07
США запровадили санкції проти китайського інвестора...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США запровадили санкції проти китайського інвестора \"Мотор Січ\".
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:07
Скоро США наложит санкции сама на себя :) Доиграются, судя по всему задача тупо мешать всем кто может их превзойти технологически.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:18
Может лучше подумать?
С чего вообще контрольный пакет отдали черешням? Кто отдал?
США правильно щемят черешню - может удастся вернуть контрольный пакет.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:45
Не отдали, а они за инвестиции выкупили. Акции предприятия.
"может удастся вернуть контрольный пакет" - конечно удастся, цена вопроса "всего" 3 миллиарда долларов, которые эти акции, как я понял, стоят. Плати и забирай в зад.
Дело то уже зашло в международный арбитраж. И что бы там и куда, не "наложили" сша китайцам, а как только будет решение суда (а оно будет и явно не в пользу Украины) - дядюшка Ли придет за баблом. И совсем не к сша
И это будет уже для страны проблема побольше, чем не отдать рф 3 ярда.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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