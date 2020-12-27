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У Білорусі хочуть відмовитися від машин з ДВЗ раніше від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно відвідав інноваційний центр «Горизонт», де висловився про можливу відмову від машин з двигуном внутрішнього згоряння на користь повністю електричних моделей.
Дивися повний текст У Білорусі хочуть відмовитися від машин з ДВЗ раніше від європейських країн
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:20
Построить АЭС и на ней майнить биткоины...гениально.
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Джон
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