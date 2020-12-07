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Комісія по гральному бізнесу
відхилила усі подані заявки...

Комісія по гральному бізнесу відхилила усі подані заявки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:39

Комісія по гральному бізнесу відхилила усі подані заявки...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія по регулюванню азартних ігор та лотерей відхилила усі подані заявки на отримання ліцензій щодо надання послуг проведення і організації азартних ігор через неправильне оформлення документів.

Дивися повний текст Комісія по гральному бізнесу відхилила усі подані заявки на отримання ліцензій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:39

"Не правильно" подали заявки?
sena_2008atp
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