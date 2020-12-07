|
|
Комісія по гральному бізнесу відхилила усі подані заявки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:39
Пропонуємо до обговорення:
Комісія по регулюванню азартних ігор та лотерей відхилила усі подані заявки на отримання ліцензій щодо надання послуг проведення і організації азартних ігор через неправильне оформлення документів.
Дивися повний текст Комісія по гральному бізнесу відхилила усі подані заявки на отримання ліцензій
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92096
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:39
"Не правильно" подали заявки?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Марта
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор