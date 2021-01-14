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Чи може орендар
оформити субсидію

Чи може орендар оформити субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:58

Чи може орендар оформити субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Особа, яка не зареєстрована у житловому приміщенні може отримати субсидію, якщо фактично проживає у ньому на підставі договору.

Дивися повний текст Чи може орендар оформити субсидію.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:58

новость - бред одной нездоровой кобылы , 10 лет назад аренды была 3900 гривен
SerDem
 
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