Особа, яка не зареєстрована у житловому приміщенні може отримати субсидію, якщо фактично проживає у ньому на підставі договору.
Дивися повний текст Чи може орендар оформити субсидію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:58
Чи може орендар оформити субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може орендар оформити субсидію.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:58
новость - бред одной нездоровой кобылы , 10 лет назад аренды была 3900 гривен
Зараз переглядають цей форум: Марта і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|