Київські митники вилучили $54 тис. в українки яка поверталася через аеропорт «Бориспіль» з ОАЕ.
Дивися повний текст Київські митники вилучили валюти більш ніж на 1 млн грн в українки, яка поверталася з ОАЕ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:30
Київські митники вилучили валюти більш ніж на 1 млн грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київські митники вилучили валюти більш ніж на 1 млн грн в українки, яка поверталася з ОАЕ.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|