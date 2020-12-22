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Київські митники вилучили
валюти більш ніж на 1 млн грн...

Київські митники вилучили валюти більш ніж на 1 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:30

Київські митники вилучили валюти більш ніж на 1 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Київські митники вилучили $54 тис. в українки яка поверталася через аеропорт «Бориспіль» з ОАЕ.

Дивися повний текст Київські митники вилучили валюти більш ніж на 1 млн грн в українки, яка поверталася з ОАЕ.
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