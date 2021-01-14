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Які київські дороги будуть
ремонтувати у 2021 році

Які київські дороги будуть ремонтувати у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:31

Які київські дороги будуть ремонтувати у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Масштабні роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури розпочнуться, як тільки дозволять погодні умови. На сьогодні тривають роботи з проєктування нових об’єктів.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:32

А зачем на Крешатике дополнительные наземные пешеходные переходы на пересечении с улицей Прорезной и на пересечении с улицей Михайловской?
там же везде подземные есть.
vicel100
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