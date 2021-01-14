Із ситуацією, коли не вистачає коштів, за останній рік регулярно зіштовхуються 45% українців.
Дивися повний текст 45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:11
45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка)
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Дивися повний текст 45% українців регулярно не вистачає грошей (інфографіка).
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